ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Курахово Донецкой области: ранены 13 человек

Пятница 22 сентября 2023 01:29
UA EN RU
Войска РФ обстреляли Курахово Донецкой области: ранены 13 человек Фото: войска РФ обстреляли Курахово Донецкой области, ранены 13 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Кураховому Донецкой области вчера вечером, вечером 21 сентября.

Об этом заявил начальник Кураховской ГВА Роман Падун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам начальника Кураховской ГВА, по предварительным данным в результате вечернего обстрела ранения получили 13 человек, также серьезно повреждены жилые дома. Также Падун отметил, что спасателям удалось достать одного человека из-под завалов.

Войска РФ обстреляли Курахово Донецкой области: ранены 13 человек

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Так, россияне вчера атаковали Петропавловку Волновахского района, вероятно, с применением ракетного вооружения. В результате взрывов получили множественные осколочные ранения 36-летняя местная жительница и мужчина 56 лет.

Кроме того, недавно российские оккупанты обстреляли частный дом в пгт Северное. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

Также россияне атаковали деревню в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Курахово Вторжение России в Украину
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны