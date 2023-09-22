Войска РФ обстреляли Курахово Донецкой области: ранены 13 человек
Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Кураховому Донецкой области вчера вечером, вечером 21 сентября.
Об этом заявил начальник Кураховской ГВА Роман Падун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам начальника Кураховской ГВА, по предварительным данным в результате вечернего обстрела ранения получили 13 человек, также серьезно повреждены жилые дома. Также Падун отметил, что спасателям удалось достать одного человека из-под завалов.
Обстрелы Донецкой области
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.
Так, россияне вчера атаковали Петропавловку Волновахского района, вероятно, с применением ракетного вооружения. В результате взрывов получили множественные осколочные ранения 36-летняя местная жительница и мужчина 56 лет.
Кроме того, недавно российские оккупанты обстреляли частный дом в пгт Северное. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.
Также россияне атаковали деревню в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
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