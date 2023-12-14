Военные РФ обстреляли Херсонскую область: есть раненая

Военные Российской Федерации сегодня, 14 декабря, в очередной раз атаковали территории Херсонской области. В результате обстрела местная жительница получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

По данным ОВА, российские оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Антоновке Херсонской области.

"В одном из домов ранения получила 79-летняя местная жительница", - заявили в администрации.

По их данным, пострадавшую доставили в больницу каретой "скорой". Сейчас медики проводят обследование и оказывают пострадавшей помощь.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы показывали, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.

Кроме того, захватчики утром 5 декабря атаковали Херсон. Тогда в результате обстрела центра города два человека погибли, также были ранены.

Добавим, что 9 декабря в Херсоне из-за российских обстрелов получили ранения три человека.

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