Россияне обстреляли центр Херсона, есть пострадавшая

Российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

"Российская армия продолжает бить по Херсону. Есть попадания в центральной части города", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек.

Позже, начальник МВА Роман Мрочко уточнил, что в результате обстрела госпитализировали 61-летнюю женщину.

"Она получила травмы в результате обстрела со стороны оккупационных войск центра города Херсона около получаса назад. Поэтому за сегодня в Херсоне три человека получили ранения различной степени тяжести из-за российской агрессии", - подчеркнул он в Telegram.

Отметим, что это уже второй обстрел Херсона за день. Утром получили ранения два человека.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.

Кроме того, захватчики утром 5 декабря атаковали Херсон. Тогда в результате обстрела центра города два человека погибли, также были ранены.

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