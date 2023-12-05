Россияне ударили по центру Херсона: два человека погибли

Российские террористы утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских", - написал Ермак.

По его словам, предварительно известно о гибели двух местных жителей. Еще один человек раненый.

Отметим, перед этим глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты обстреливают центр Херсона и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Обновлено 10:44

По информации начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, также было попадание в одно из медучреждений Херсона.

В результате попадания вражеского снаряда легкие ранения получили двое врачей. Необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Так, вчера российская армия обстреляла детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате атаки есть раненый.

В Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года.

А в селе Инженерное под обстрел попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У двоих пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Также же 30 ноября российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека были ранены.