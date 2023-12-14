Військові РФ обстріляли Херсонську область: є поранена

Військові Російської Федерації сьогодні, 14 грудня, в черговий раз атакували території Херсонської області. В результаті обстрілу місцева жителька отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок в Антонівці Херсонської області.

"В одній з осель поранення отримала 79-річна місцева жителька", - заявили в адміністрації.

За їх даними, потерпілу доставили до лікарні каретою “швидкої”. Наразі медики проводять обстеження та надають потерпілій допомогу.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми показували, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Крім того, загарбники вранці 5 грудня також атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також були поранені.

Додамо, що 9 грудня в Херсоні через російські обстріли отримали поранення троє людей.

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