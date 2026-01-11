РФ не может завести группы закрепления в Гуляйполе, идут бои, - Волошин

Сейчас Гуляйполе Запорожской области - это большая серая зона. В городе продолжаются бои, россияне не могут завести группы закрепления.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация - он не может завести группы закрепления. Его штурмовые группы заходят в город, там идут бои с такими же нашими штурмовиками. За минувшие сутки было более 10 таких боестолкновений", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что россияне атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада.

Бои в Гуляйполе

Напомним, ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои.

Как рассказали в ВСУ, украинские штурмовые группы есть во всех частях города - так же как и российские.

Россияне заходят с северо-западной и юго-западной частей города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления.

Российская армия, несмотря на большие потери, продолжает активные штурмовые действия. Ежедневно россияне там теряют примерно 250-300 человек.

Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, которые штурмуют Гуляйполе. Для этого снимал подразделения с других направлений, чтобы провести закрепление.

