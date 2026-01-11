ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ не может завести группы закрепления в Гуляйполе, идут бои, - Волошин

Гуляйполе, Запорожская область, Воскресенье 11 января 2026 11:49
UA EN RU
РФ не может завести группы закрепления в Гуляйполе, идут бои, - Волошин Фото: россияне не могут завести группы закрепления в Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас Гуляйполе Запорожской области - это большая серая зона. В городе продолжаются бои, россияне не могут завести группы закрепления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

Волошин отметил, что россияне атакуют позиции украинских войск в окрестностях Гуляйполя - с севера, юга и запада.

"В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация - он не может завести группы закрепления. Его штурмовые группы заходят в город, там идут бои с такими же нашими штурмовиками. За минувшие сутки было более 10 таких боестолкновений", - рассказал спикер.

Бои в Гуляйполе

Напомним, ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои.

Как рассказали в ВСУ, украинские штурмовые группы есть во всех частях города - так же как и российские.

Россияне заходят с северо-западной и юго-западной частей города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления.

Российская армия, несмотря на большие потери, продолжает активные штурмовые действия. Ежедневно россияне там теряют примерно 250-300 человек.

Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, которые штурмуют Гуляйполе. Для этого снимал подразделения с других направлений, чтобы провести закрепление.

Более подробно о ситуации в Гуляйполе читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
Новости
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка