Гуляйполе - это большая "серая зона", где бои идут за каждый дом, - Волошин

Гуляйполе, Вторник 13 января 2026 20:23
Гуляйполе - это большая "серая зона", где бои идут за каждый дом, - Волошин Иллюстративное фото: в Гуляйполе бои продолжаются за каждый дом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Весь город - это "серая зона", за которую идут активные боевые действия.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Волошин рассказал, что на трех направлениях на юге ситуация достаточно сложная, поскольку россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и интенсивно применяют дроны.

Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, из которых более 30 - на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе было 21 боестолкновение и еще несколько - на окрестностях города или в населенных пунктах неподалеку. Речь о селах Варваровка и Зеленое, а также о поселке Зализничное.

В районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, россияне хотят оттеснить украинских защитников и от города, и от вышеупомянутых сел и поселка.

"Ситуация в Гуляйполе напоминает большую серую зону, где враг проводит свои штурмовые действия, но не может закрепиться. Силы обороны Украины уничтожают их. Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои, за каждый дом, объект, улицу, квартал", - отметил спикер Сил обороны Юга.

Ситуация в Гуляйполе

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял о том, что в районе Гуляйполя российские войска пытаются наступать на позиции Сил обороны Украины с нескольких направлений - с севера, юга и запада, однако закрепиться в самом городе им не удается.

Он отметил, что в Гуляйполе идут постоянные столкновения между мобильными штурмовыми и разведывательно-поисковыми группами с обеих сторон. Противник заходит в город малыми подразделениями, но сталкивается с украинскими штурмовиками и не может создать устойчивые точки контроля.

