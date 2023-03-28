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Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА

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Вторник 28 марта 2023 06:33
Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА Фото: руководитель КГВА Сергей Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 28 марта, выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

Обновлено (7:07)

По обновленным данным, совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены 12 "Шахедов" оккупантов.

Ранее сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

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