Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА

Россияне сегодня ночью, 28 марта, выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

Обновлено (7:07)

По обновленным данным, совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены 12 "Шахедов" оккупантов.