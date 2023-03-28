Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА
Россияне сегодня ночью, 28 марта, выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - заявил руководитель КГВА Сергей Попко.
Обновлено (7:07)
По обновленным данным, совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены 12 "Шахедов" оккупантов.
Ранее сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.
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