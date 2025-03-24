Военные показали, как их дроны охотятся на врага на Покровском направлении

Бойцы бригады "Спартан" показали, как уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, воины эффективно уничтожают живую силу противника, как только он оказывается в их поле зрения.

Бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" нанесли точные удары по российским захватчикам на Покровском направлении.

Заметим, что благодаря работе дронов украинские защитники наносят значительные потери оккупантам, ослабляя их наступательные возможности.

С начала полномасштабного вторжения роль дронов в войне значительно возросла. Украинские военные активно используют беспилотники для разведки, корректировки огня и поражения врага.

Благодаря дронам защитники уничтожают технику и живую силу оккупантов, нанося значительные потери. Минобороны Украины неоднократно писало, что в течение войны совершенствуется тактика применения БПЛА, а в Украине наращивают их производство.

Успехи украинских воинов

Напомним, ранее сегодня украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и несколько пушек.

Кроме того, недавно украинские военные ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом.

Также бойцы бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили во время перемещения российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1" с боекомплектом.

В целом стоит добавить, что за последние два месяца подразделениями Сил беспилотных систем Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и др.

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