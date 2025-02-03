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Силы беспилотных систем за полгода провели более 220 операций вглубь России, - Сухаревский

Понедельник 03 февраля 2025 15:43
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Силы беспилотных систем за полгода провели более 220 операций вглубь России, - Сухаревский Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций вглубь территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью "Донбасс.Реалии".

"Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России. Запущено более 3,5 тысячи средств на данный момент", - рассказал Сухаревский.

Он отметил, что украинские дроны-бомберы и подразделения, которые их используют, показывают пример "чрезвычайной эффективности".

"Например, только за крайние два месяца нашими подразделениями Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и остальные. Из интересных глубин, это, например, поражение "Бук-М3" буквально две недели назад на глубину 57 километров", - отметил командующий.

Сухаревский также подчеркнул, что продолжается активная работа по систематизации различных программных комплексов и разработке новых тактик для наземных роботизированных комплексов.

"Мы уже начали процесс синхронизации и выработки составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. И я думаю, что очень скоро мы уже перейдем к практической составляющей такой деятельности", - добавил он.

Силы беспилотных систем

Напомним, Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.

А в сентябре глава государства подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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