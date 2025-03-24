Військові показали, як їхні дрони полюють на ворога на Покровському напрямку
Бійці бригади "Спартан" показали, як нищать російських окупантів на Покровському напрямку за допомогою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" завдали точних ударів по російських загарбниках на Покровському напрямку.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, воїни ефективно знищують живу силу противника, щойно він опиняється в їхньому полі зору.
Зауважимо, що завдяки роботі дронів українські захисники завдають значних втрат окупантам, послаблюючи їхні наступальні можливості.
Від початку повномасштабного вторгнення роль дронів у війні значно зросла. Українські військові активно використовують безпілотники для розвідки, коригування вогню та ураження ворога.
Завдяки дронам захисники знищують техніку й живу силу окупантів, завдаючи значних втрат. Міноборони України неодноразово писало, що протягом війни удосконалюється тактика застосування БПЛА, а в Україні нарощують їхнє виробництво.
Успіхи українських воїнів
Нагадаємо, раніше сьогодні українські пілоти дронів завдали влучних ударів по техніці росіян на східному напрямку. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор" й кілька гармат.
Крім того, нещодавно українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.
Також бійці бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом.
Загалом варто додати, що за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.