Сухопутные войска уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" (видео)

ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1". Также нанесли удар по боекомплекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Украинские военные ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом.

Разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили вражеский комплекс во время его перемещения.

"Бук-М1"

Это мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для уничтожения воздушных целей, в частности самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Комплекс может поражать цели на расстоянии до 35 км и на высоте до 22 км, используя полуактивное радиолокационное наведение.

Благодаря высокой мобильности он быстро меняет позиции, что затрудняет его обнаружение. "Бук-М1" способен одновременно обстреливать несколько целей и работать автономно без централизованного командования.

Россия активно применяет этот комплекс в войне против Украины, поэтому его уничтожение является важным для ослабления вражеской противовоздушной обороны.