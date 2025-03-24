Украинские воины поразили ЗРК "Тор" и пушки россиян на Лиманском направлении

Украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и несколько пушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Воины 45 отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского наносят существенные потери врагу на Лиманском направлении.

"Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику - артиллерия, техника и укрытия оккупантов в прицеле операторов дронов", - рассказали в ОСГВ.

На этот раз украинские пилоты выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор".

Кроме того, операторы дронов уничтожили также несколько пушек путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.

"Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии, когда удар по вражеским пушкам наносился дронами. После такого пушка уже не может стрелять, ей надо менять ствол, а эта деталь является очень дефицитной", - добавили в группировке войск.

Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.

Что известно о ЗРК "Тор"

"Тор" - тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных икрылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".

Успехи украинских воинов

Напомним, недавно украинские военные ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом.