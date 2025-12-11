Военные после СЗЧ больше не смогут выбрать бригаду? Что говорят в Генштабе

В Вооруженных силах Украины военным, которые самовольно оставили часть (так называемые "СЗЧ") больше нельзя будет выбирать подразделение самостоятельно при возвращении. Отныне их будут переводить в первую очередь в части приоритетного комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседников в Силах обороны, документ о доукомплектовании подразделений и официальное разъяснение Генерального штаба ВСУ.

Собеседники среди военных подтвердили, что Генеральный штаб ВСУ кардинально изменил условия, при которых можно вернуться к прохождению службы после СЗЧ. Отныне, по их словам, в резервных батальонах есть приказ не обращать внимания на рекомендательные письма, которые выдаются для отправки военного в подразделение.

Вместо этого приказывается отправлять солдат в части приоритетного комплектования - штурмовые и десантно-штурмовые, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина, там перечислены подразделения, которые планируется доукомплектовать за счет СЗЧ. При этом в часть подразделений будут забирать без учета состояния здоровья и показателей ВВК.

Одновременно в этом же документе содержится прямой запрет от Генерального штаба для командиров агитировать военнослужащих на перевод в их подразделения и выдавать соответствующие рекомендательные письма.

По словам источников, такими мерами Генштаб планирует бороться с тем, что военные из-за совершения СЗЧ переводятся в другие подразделения из тех частей, куда их распределили сначала. С новыми правилами, по мнению ГШ, схема с таким переводом работать уже не будет.

"Если раньше мы могли взять к себе человека, вывезти, оформить и уже он бы у нас служил, то сейчас мы не можем даже нормальных, проверенных людей к себе взять", - пожаловался один из собеседников.

Что говорят в Генеральном штабе

В Генеральном штабе ВСУ вечером 11 декабря официально прокомментировали информацию об изменении условий прохождения службы после СЗЧ. Там сообщили, что рекомендательные письма отныне будут подаваться исключительно в электронном виде - через упрощенный механизм электронного документооборота.

В Генштабе заявили, что такая реформа должна упростить механизмы назначения для военнослужащих, вернувшихся из СВЧ. Поскольку документы теперь не "гуляют" по промежуточным звеньям (армейский корпус, оперативное командование, вид войск и т.д.), а подаются напрямую от в/ч в Генштаб.

Отмечается, что введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после совершения СЗЧ. В то же время в Генштабе фактически подтвердили, что нововведения призваны бороться в первую очередь со схемами перевода из-за совершения СЗЧ - заявив, что изменения делают такие схемы "нецелесообразными".

"Рекомендательные письма, которые теперь становятся чисто электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, которая выполняет задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ", - сказано в сообщении ГШ.

Также отмечается, что отныне все военнослужащие, которые вернулись в батальоны резерва, будут отправляться во все боевые бригады, которые нуждаются в пополнении в первую очередь. В том числе и в штурмовые и десантно-штурмовые части.

В Сухопутных войсках также дали разъяснения относительно новых условий перевода из СЗЧ. Там отметили, что у военных, которые пошли в СЗЧ, есть только два варианта: либо вернуться в те части, которые они оставили, или из батальонов резерва их будут распределять в подразделения приоритетного комплектования.