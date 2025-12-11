ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Военные после СЗЧ больше не смогут выбрать бригаду? Что говорят в Генштабе

Украина, Четверг 11 декабря 2025 17:58
UA EN RU
Военные после СЗЧ больше не смогут выбрать бригаду? Что говорят в Генштабе Иллюстративное фото: отныне СЗЧ будут переводить в первую очередь в штурмовые бригады (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Антон Корж

В Вооруженных силах Украины военным, которые самовольно оставили часть (так называемые "СЗЧ") больше нельзя будет выбирать подразделение самостоятельно при возвращении. Отныне их будут переводить в первую очередь в части приоритетного комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседников в Силах обороны, документ о доукомплектовании подразделений и официальное разъяснение Генерального штаба ВСУ.

Собеседники среди военных подтвердили, что Генеральный штаб ВСУ кардинально изменил условия, при которых можно вернуться к прохождению службы после СЗЧ. Отныне, по их словам, в резервных батальонах есть приказ не обращать внимания на рекомендательные письма, которые выдаются для отправки военного в подразделение.

Вместо этого приказывается отправлять солдат в части приоритетного комплектования - штурмовые и десантно-штурмовые, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина, там перечислены подразделения, которые планируется доукомплектовать за счет СЗЧ. При этом в часть подразделений будут забирать без учета состояния здоровья и показателей ВВК.

Одновременно в этом же документе содержится прямой запрет от Генерального штаба для командиров агитировать военнослужащих на перевод в их подразделения и выдавать соответствующие рекомендательные письма.

По словам источников, такими мерами Генштаб планирует бороться с тем, что военные из-за совершения СЗЧ переводятся в другие подразделения из тех частей, куда их распределили сначала. С новыми правилами, по мнению ГШ, схема с таким переводом работать уже не будет.

"Если раньше мы могли взять к себе человека, вывезти, оформить и уже он бы у нас служил, то сейчас мы не можем даже нормальных, проверенных людей к себе взять", - пожаловался один из собеседников.

Что говорят в Генеральном штабе

В Генеральном штабе ВСУ вечером 11 декабря официально прокомментировали информацию об изменении условий прохождения службы после СЗЧ. Там сообщили, что рекомендательные письма отныне будут подаваться исключительно в электронном виде - через упрощенный механизм электронного документооборота.

В Генштабе заявили, что такая реформа должна упростить механизмы назначения для военнослужащих, вернувшихся из СВЧ. Поскольку документы теперь не "гуляют" по промежуточным звеньям (армейский корпус, оперативное командование, вид войск и т.д.), а подаются напрямую от в/ч в Генштаб.

Отмечается, что введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после совершения СЗЧ. В то же время в Генштабе фактически подтвердили, что нововведения призваны бороться в первую очередь со схемами перевода из-за совершения СЗЧ - заявив, что изменения делают такие схемы "нецелесообразными".

"Рекомендательные письма, которые теперь становятся чисто электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, которая выполняет задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ", - сказано в сообщении ГШ.

Также отмечается, что отныне все военнослужащие, которые вернулись в батальоны резерва, будут отправляться во все боевые бригады, которые нуждаются в пополнении в первую очередь. В том числе и в штурмовые и десантно-штурмовые части.

В Сухопутных войсках также дали разъяснения относительно новых условий перевода из СЗЧ. Там отметили, что у военных, которые пошли в СЗЧ, есть только два варианта: либо вернуться в те части, которые они оставили, или из батальонов резерва их будут распределять в подразделения приоритетного комплектования.

Попутно напомним, что 10 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения. Причина заключается в том, что она относится к категории сведений с ограниченным доступом. В частности, ОГПУ скрыл данные о количестве СЗЧ.

Добавим, что в Украине с ноября 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, действовала система, позволявшая военным добровольно вернуться в армию после первого совершенного СЗЧ, и обойтись без всяких наказаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений