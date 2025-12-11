Військові після СЗЧ більше не зможуть обрати бригаду? Що кажуть у Генштабі

В Збройних силах України військовим, які самовільно залишили частину (так звані "СЗЧ") більше не можна буде обирати підрозділ самостійно при поверненні. Відтепер їх будуть переводити в першу чергу до частин пріоритетного комплектування..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовників в Силах оборони, документ про щодо доукомплектування підрозділів та офіційне роз'яснення Генерального штабу ЗСУ.

Співрозмовники серед військових підтвердили, що Генеральний штаб ЗСУ кардинально змінив умови, за яких можна повернутися до проходження служби після СЗЧ. Відтепер, за їхніми словами, в резервних батальйонах є наказ не звертати уваги на рекомендаційні листи, які видаються для відправлення військового до підрозділу.

Натомість наказується відправляти солдатів у частини пріоритетного комплектування - штурмові та десантно-штурмові, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна, там перераховані підрозділи, які планується доукомплектувати за рахунок СЗЧ. При цьому в частину підрозділів будуть забирати без врахування стану здоров'я та показників ВЛК.

Одночасно в цьому ж документі міститься пряма заборона від Генерального штабу для командирів агітувати військовослужбовців на переведення до їхніх підрозділів та видавати відповідні рекомендаційні листи.

За словами джерел, такими заходами Генштаб планує боротися із тим, що військові через скоєння СЗЧ переводяться до інших підрозділів з тих частин, куди їх розподілили спочатку. З новими правилами, на думку ГШ, схема із таким переведенням працювати вже не буде.

"Якщо раніше ми могли взяти до себе людину, вивезти, оформити та вже вона б у нас служила, то зараз ми не можемо навіть нормальних, перевірених людей до себе взяти", - поскаржився один зі співрозмовників.

Що кажуть в Генеральному штабі

В Генеральному штабі ЗСУ ввечері 11 грудня офіційно прокоментували інформацію про зміну умов проходження служби після СЗЧ. Там повідомили, що рекомендаційні листи відтепер будуть подаватися виключно в електронному вигляді - через спрощений механізм електронного документообігу.

В Генштабі заявили, що така реформа повинна спростити механізми призначення для військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ. Оскільки документи тепер не "гуляють" по проміжних ланках (армійський корпус, оперативне командування, вид військ тощо), а подаються напряму від в/ч до Генштабу.

Зазначається, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після скоєння СЗЧ. Водночас в Генштабі фактично підтвердили, що нововведення покликані боротися в першу чергу зі схемами переведення через скоєння СЗЧ - заявивши, що зміни роблять такі схеми "недоцільними".

"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", - сказано у повідомленні ГШ.

Також зазначається, що відтепер усі військовослужбовці, які повернулися до батальйонів резерву, будуть відправлятися до усіх бойових бригад, які потребують поповнення в першу чергу. В тому числі й до штурмових та десантно-штурмових частин.

В Сухопутних військах також дали роз'яснення щодо нових умов переведення з СЗЧ. Там зазначили, що у військових, які пішли в СЗЧ, є тільки два варіанти: або повернутися у ті частини, які вони залишили, або з батальйонів резерву їх будуть розподіляти у підрозділи пріоритетного комплектування.