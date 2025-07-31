Выплаты и еще 15 дней отпуска: Зеленский рассказал о важных решениях для военных
Украинские воины дополнительно получат 15 дней отпуска. Также подписан важный закон о выплатах для защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что подписал закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным воинов.
"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - объяснил президент.
Также Зеленский рассказал, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских защитников. В августе такое нововведение должно заработать.
При этом был принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Таким образом, день был результативным, подытожил глава государства.
Отпуск для военных
Напомним, ранее юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Артем Бродюк рассказал в комментарии РБК-Украина, что основной отпуск для военных может длиться не более 30 дней.
Отпуск можно получить только при том условии, что одновременно в подразделении отсутствует не более 30% от всех военнослужащих.