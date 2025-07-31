Выплаты и еще 15 дней отпуска: Зеленский рассказал о важных решениях для военных

Украинские воины дополнительно получат 15 дней отпуска. Также подписан важный закон о выплатах для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что подписал закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным воинов.



"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - объяснил президент.

Также Зеленский рассказал, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских защитников. В августе такое нововведение должно заработать.

При этом был принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Таким образом, день был результативным, подытожил глава государства.