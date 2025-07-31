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"Есть 15 дней, гарантированные законом": в ОП разъяснили изменения по отпускам военных

Четверг 31 июля 2025 21:47
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"Есть 15 дней, гарантированные законом": в ОП разъяснили изменения по отпускам военных Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь 15 дней ежегодного отпуска являются гарантированными для каждого военнослужащего. А участники боевых действий снова получили право на дополнительные 14 дней отдыха.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в Facebook.

"Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует", - отметил Палиса.

Также заместитель главы ОП рассказал подробнее о дополнительных 15 днях отпуска.

"Относительно гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные - в зависимости от возможностей в подразделении", - пояснил он.

Кроме того, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

Палиса также напомнил, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу.

Отпуска для военных

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным.

По его словам, уже в августе такое нововведение должно заработать.

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