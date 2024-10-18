Солдаты КНДР уже в России. SPRAVDI показало видеодоказательство

Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Им выдают военную форму РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Facebook.

"Это недавно полученные кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", - уточнили в Центре.

Центр обнародовал видео, на котором можно заметить, как солдат КНДР экипируют в российскую военную форму.

КНДР отправила солдат в Россию

Напомним, 16 октября источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что Россия готовит более 10 тысяч северокорейских военных на Дальнем Востоке.

При этом позже источники РБК-Украина в спецслужбах уточнили, что подготовку северокорейские солдаты проходят на четырех полигонах в России.

Сегодня, 18 октября, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в ноябре на войну против Украины отправят около 11 тысяч северокорейских солдат.

Стоит заметить, что ранее Северная Корея оказывала России только военную помощь и не была прямой стороной в войне против Украины. Но после подписания между РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве характер помощи изменился.

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