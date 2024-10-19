Военные КНДР уже в России, а Канада выделила новую помощь Украине: новости за 18 октября

Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Тем временем Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 18 октября, - в материале РБК-Украина .

Солдаты КНДР уже в России

Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Им выдают военную форму РФ.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI обнародовал видео, где можно увидеть, как солдат КНДР экипируют в российскую военную форму.

"Это недавно полученные кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", - уточнили в Центре.

Также вчера начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в ноябре на войну против Украины отправят около 11 тысяч северокорейских солдат.

Кроме того, источники РБК-Украина в спецслужбах уточнили, что подготовку северокорейских солдат проходят на четырех полигонах в России.

Канада выделила Украине военную помощь на 50 млн долларов

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (47 млн долларов США). Он будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты.

Пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 млн канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им одержать победу", - заявил вчера министр обороны Билл Блэр.

Интервью Зеленского о плане победы

В пятницу, 18 октября, президент Владимир Зеленский дал большое интервью о плане победы Украины. Он также прокомментировал вопрос об экономическом бронировании, мобилизации с 18 лет и о том, как может выглядеть победа.

Главные заявления Зеленского - в материале РБК-Украина.

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого бойца ВСУ

По оперативным данным Донецкой областной прокуратуры, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

"Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, возле "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В Украину вернули 501 тело павших защитников

Вчера, 18 октября, в Украину удалось вернуть 501 тело павших защитников. Это произошло благодаря репатриационным мероприятиям.

В частности, репатриированы 382 тела воинов, погибших на Авдеевском направлении, 56 - с Бахмутского, 45 - с Марьинского, шесть - с Угледарского, четыре - с Запорожского, а также семь тел с Луганского направления. Также было возвращено 1 тело из морга на территории РФ.

Япония анонсировала поставки дополнительной техники для ВСУ

Министр обороны Японии Ген Накатани пообещал Украине дополнительные поставки транспортных средств. Об этом он заявил во время разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддержку Украины и сообщил о планах по дополнительным поставкам транспортных средств Сил самообороны Японии", - сообщило издание NHK.

Кроме того, Накатани осудил военное сотрудничество Китая и Северной Кореи с Россией, назвав это фактором, способствующим затягиванию войны и ухудшению ситуации в Украине.

Конкретные виды техники, которые будут переданы, не уточняются. Ранее Токио передало Киеву около 100 единиц транспортных средств, в том числе военные грузовики.