Подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи, то есть вступили в бой", - сказал Уршалович.

Он также добавил, что подразделения Национальной гвардии "Буревой", "Рубеж"" ведут сейчас оборонные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Красная калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.

"Гвардия наступления"

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.

В марте Верховная Рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.