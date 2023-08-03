Подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте
Некоторые подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте.
Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи, то есть вступили в бой", - сказал Уршалович.
Он также добавил, что подразделения Национальной гвардии "Буревой", "Рубеж"" ведут сейчас оборонные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Красная калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.
"Гвардия наступления"
Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.
В марте Верховная Рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.
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