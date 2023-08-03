ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте

Новина українською →
Украина, Четверг 03 августа 2023 13:05
Подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте Фото: Николай Уршалович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Некоторые подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи, то есть вступили в бой", - сказал Уршалович.

Он также добавил, что подразделения Национальной гвардии "Буревой", "Рубеж"" ведут сейчас оборонные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Красная калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.

"Гвардия наступления"

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.

В марте Верховная Рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Гвардия наступления Война России против Украины
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена