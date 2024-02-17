Военные 3-й штурмовой бригады отошли на окраины Авдеевки и выровняли линию фронта

Военные Третьей штурмовой бригады отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняли линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"С момента передислокации Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку наши подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии", - отметили военные.

По их данным, несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБов в день, противник потерял:

более 1500 погибшими;

более 3500 ранеными;

и более 20 единиц бронетехники.

"Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - добавили в бригаде.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и наступит ли Россия дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.