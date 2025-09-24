Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова, - Стубб

Военная составляющая гарантий безопасности для Украины уже практически готова. Дальше партнеры будут работать над политической составляющей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба Bloomberg.
По его словам, работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как лидер США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Стубб отметил, что основная структура уже сформирована.
"Главная ответственность лежит на Украине и украинской армии. Она имеет самую большую, самую боеспособную, самую опытную и самую современную армию в мире на данный момент. Во-вторых, ее будет поддерживать Европа. И в-третьих, будет поддержка со стороны Соединенных Штатов", - сообщил он.
Финский лидер добавил, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.
Напомним, ранее Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины будут означать обязательства стран ЕС, которые их подпишут, воевать с РФ в случае повторной агрессии с ее стороны.
Президент Финляндии также пояснил, что для придания гарантиям реальной силы, необходим "американский бэкстоп". Он также признал, что полное понимание того, какие обязательства готова взять на себя администрация Трампа, отсутствует.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантировать безопасность могут только "сильные друзья и оружие". Во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН он отметил, что сейчас без вооружения международное право полностью не работает.