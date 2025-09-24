Військова складова гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб

За його словами, робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Стубб зауважив, що основна структура вже сформована.

"Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів", - повідомив він.

Фінський лідер додав, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.