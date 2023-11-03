RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военная поддержка Украины - это задача на десятилетие, - генерал Бундесвера

Фото: генерал Бундесвера считает, что военная поддержка Украины – это задача на десятилетие (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Союзники, в частности Германия, настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майора Кристиана Фрейдинга в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ партнеры говорили о краткосрочной поддержке Украины, но теперь они думают о длительной перспективе.

Генерал отметил, что союзники говорят с Украиной о том, как должны выглядеть в будущем Силы обороны.

"Понятно одно: военная поддержка Украины - это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", - сказал Фрейдинг.

Он подчеркнул необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", - отметил немецкий генерал.

Он также добавил, что необходимо показать диктатору Владимиру Путину, что Украина и союзники продержатся дольше России.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

А недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украиныподдержка Украины