Військова підтримка України - це завдання на десятиліття, - генерал Бундесверу

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення РФ партнери говорили про короткострокову підтримку України, але тепер вони думають про тривалу перспективу.

Генерал зазначив, що союзники говорять з Україною про те, як мають виглядати в майбутньому Сили оборони.

"Зрозуміло одне: військова підтримка України - це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже закладено кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", - сказав Фройдінг.

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.

"Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", - зазначив німецький генерал.

Він також додав, що необхідно показати диктатору Володимиру Путіну, що Україна та союзники протримаються довше за Росію.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

А нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.