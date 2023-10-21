Германия выделяет Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги

Об этом заявил секретарь Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Аllgemeine.

Государственный секретарь, отвечающий за координацию усилий по восстановлению Украины в немецком правительстве, посетил Украину 20 октября. Во время визита он объявил о финансовой помощи для Украины.

"Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также реконструкцию городов", - говорится в сообщении.

Министерство развития Германии отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Берлин выделил в поддержку украинцев около миллиарда евро.

Йохен Флесбарт в своих соцсетях вчера сообщал, что прибыл с визитом в Украину.

Heute Morgen Ankunft в Киеве. Habe mi sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM'in @SteffiLemke is auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx - Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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