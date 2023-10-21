ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия выделяет Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги

Киев, Суббота 21 октября 2023 13:10
UA EN RU
Германия выделяет Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги Фото: Йохен Флесбарт (twitter.com/JochenFlasbarth)
Автор: Наталья Юрченко

Германия выделяет Украине 200 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление страны в результате войны.

Об этом заявил секретарь Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Аllgemeine.

Государственный секретарь, отвечающий за координацию усилий по восстановлению Украины в немецком правительстве, посетил Украину 20 октября. Во время визита он объявил о финансовой помощи для Украины.

"Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также реконструкцию городов", - говорится в сообщении.

Министерство развития Германии отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Берлин выделил в поддержку украинцев около миллиарда евро.

Йохен Флесбарт в своих соцсетях вчера сообщал, что прибыл с визитом в Украину.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ