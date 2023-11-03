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Военная поддержка Украины - это задача на десятилетие, - генерал Бундесвера

Германия, Пятница 03 ноября 2023 13:03
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Военная поддержка Украины - это задача на десятилетие, - генерал Бундесвера Фото: генерал Бундесвера считает, что военная поддержка Украины – это задача на десятилетие (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Союзники, в частности Германия, настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майора Кристиана Фрейдинга в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ партнеры говорили о краткосрочной поддержке Украины, но теперь они думают о длительной перспективе.

Генерал отметил, что союзники говорят с Украиной о том, как должны выглядеть в будущем Силы обороны.

"Понятно одно: военная поддержка Украины - это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", - сказал Фрейдинг.

Он подчеркнул необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", - отметил немецкий генерал.

Он также добавил, что необходимо показать диктатору Владимиру Путину, что Украина и союзники продержатся дольше России.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

А недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

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