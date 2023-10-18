Военная помощь Израилю будет обеспечиваться на постоянной основе, - Пентагон

В ведомстве отметили, что всего с 12 по 16 октября в Израиль были отправлены пять самолетов C-17, которые доставили средства для усиления обороны страны.

"Вы видите почти ежедневные поставки военной помощи в Израиль, и я надеюсь, что они продолжат поступать", - сказала Сингх.

Она добавила, что США направили Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты в составе двух тысяч военных, чтобы предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАС. Также Пентагон готовится к развертыванию других американских сил сдерживания в регионе.

Война в Израиле и помощь США

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны террористами были выпущены тысячи ракет и снарядов.

Американский президент Джо Байден заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее он отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также, по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Также стало известно, что лидер США в среду, 18 октября, посетит Израиль. Своим визитом он намерен продемонстрировать поддержку одному из ключевых союзников в регионе.