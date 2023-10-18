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Військова допомога Ізраїлю забезпечуватиметься на постійній основі, - Пентагон

Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Ізраїлю зараз і такі постачання забезпечуватимуться надалі.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

У відомстві зазначили, що загалом з 12 до 16 жовтня до Ізраїлю було відправлено п’ять літаків C-17, які доставили засоби для посилення оборони країни.

"Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити", - сказала Сінгх.

Вона додала, що США спрямували Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти у складі двох тисяч військових, щоб запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також Пентагон готується до розгортання інших американських сил стримування в регіоні. 

Війна в Ізраїлі та допомога США

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни терористами було випущено тисячі ракет і снарядів.

Американський президент Джо Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше він наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.

Також стало відомо, що лідер США в середу, 18 жовтня, відвідає Ізраїль. Своїм візитом він має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні.

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ПентагонХАМАСІзраїль