ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден завтра посетит Израиль

Вторник 17 октября 2023 03:55
UA EN RU
Байден завтра посетит Израиль Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, посетит Израиль. Своим визитом он намерен продемонстрировать поддержку одному из ключевых союзников в регионе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в ходе своего визита Байден стремится послать соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль. Ранее Белый дом пообещал воюющей стране военную поддержку, а также отправил в регион американские авианосцы и морских пехотинцев.

Байден выразил поддержку Израилю

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и у нее есть возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Израиль
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока