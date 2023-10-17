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Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов, - NYT

Вторник 17 октября 2023 11:40
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Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов, - NYT Фото: Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль обратился к США с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Три чиновника сообщили, что законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшение правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Добавим, что ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные.

Поддержка Украины и Израиля

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Так, Штаты могут выделить новый пакет вооружений для Израиля и Украины более чем на 2 млрд долларов.

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