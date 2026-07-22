Из войска в "скорую": какие должности предлагают боевым медикам в гражданской жизни

Боевые медики, завершившие военную службу, могут продолжить работу по специальности в гражданской жизни. Для этого они могут трудоустроиться в системе экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Главное:
В Минздраве сообщили, что после увольнения со службы боевые медики могут обратиться в любой центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Украине и трудоустроиться на должность экстренной медицинской техники.
В министерстве подчеркнули, что интеграция боевых медиков в гражданскую систему здравоохранения является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения, определенных Планом приоритетных действий правительства на 2026 год.
"Государство стремится, чтобы каждый боевой медик, который обратится в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, имел возможность получить работу по приобретенной в армии профессии", - отметили в Минздраве.
Трудоустроиться без дополнительной учебы на начальном этапе позволяет профессиональный стандарт "Экстренный медицинский техник", утвержденный в сентябре 2025 года.
Воспользоваться такой возможностью могут люди, которые:
После трудоустройства они уже во время работы должны подтвердить свою профессиональную квалификацию.
В Минздраве пояснили, что экстренный медицинский техник должен в течение года сдать квалификационный экзамен в подтверждение профессиональной квалификации.
Если работник еще не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, получить его необходимо в течение двух лет.
В то же время боевые медики, прошедшие углубленную подготовку по тактической догоспитальной помощи и имеющие соответствующий опыт службы, могут сразу претендовать на присвоение профессиональной квалификации экстренной медицинской техники I или II класса.
В министерстве подчеркнули, что опыт, полученный боевыми медиками во время войны, чрезвычайно ценен для гражданской системы экстренной медицинской помощи, ведь их знания и навыки помогут усилить работу бригад "экстренки" и улучшить оказание помощи пациентам.
Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить в центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в регионах Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав запустил Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения, где медики могут найти актуальные предложения по всей Украине. Сейчас на платформе доступно более 9 тысяч вакансий, а наибольший спрос работодатели пользуются медсестерами, парамедиками и врачами первичного звена.
Также мы рассказывали, что Минздрав ввел ряд программ поддержки для молодых медиков. В частности, врачам-интернам гарантируют минимальную зарплату, а выпускники, которые трудоустроятся в общинах с дефицитом кадров, могут получить одноразовую выплату 200 тысяч гривен и служебное жилье в определенных условиях.