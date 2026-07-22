З війська у "швидку": які посади пропонують бойовим медикам у цивільному житті

Бойові медики, які завершили військову службу, можуть продовжити працювати за фахом у цивільному житті. Для цього вони можуть працевлаштуватися в системі екстреної медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
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У МОЗ повідомили, що після звільнення зі служби бойові медики можуть звернутися до будь-якого центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні й працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка.
У міністерстві наголосили, що інтеграція бойових медиків до цивільної системи охорони здоров'я є одним із пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров'я, визначених Планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік.
"Держава прагне, щоб кожен бойовий медик, який звернеться до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, мав можливість отримати роботу за набутою у війську професією", - зазначили в МОЗ.
Працевлаштуватися без додаткового навчання на початковому етапі дозволяє професійний стандарт "Екстрений медичний технік", затверджений у вересні 2025 року.
Скористатися такою можливістю можуть люди, які:
Після працевлаштування вони вже під час роботи мають підтвердити свою професійну кваліфікацію.
У МОЗ пояснили, що екстрений медичний технік повинен протягом року скласти кваліфікаційний іспит на підтвердження професійної кваліфікації.
Якщо працівник ще не має посвідчення водія відповідної категорії, отримати його необхідно протягом двох років.
Водночас бойові медики, які пройшли поглиблену підготовку з тактичної догоспітальної допомоги та мають відповідний досвід служби, можуть одразу претендувати на присвоєння професійної кваліфікації екстреного медичного техніка І або ІІ класу.
У міністерстві наголосили, що досвід, отриманий бойовими медиками під час війни, є надзвичайно цінним для цивільної системи екстреної медичної допомоги, адже їхні знання та навички допоможуть посилити роботу бригад "екстренки" і покращити надання допомоги пацієнтам.
Детальнішу інформацію про працевлаштування можна отримати в центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у регіонах України.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ запустило Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров'я, де медики можуть знайти актуальні пропозиції роботи по всій Україні. Наразі на платформі доступні понад 9 тисяч вакансій, а найбільший попит роботодавці мають на медсестер, парамедиків і лікарів первинної ланки.
Також ми розповідали, що МОЗ запровадило низку програм підтримки для молодих медиків. Зокрема, лікарям-інтернам гарантують мінімальну зарплату, а випускники, які працевлаштуються у громадах із дефіцитом кадрів, можуть отримати одноразову виплату 200 тисяч гривень і службове житло за визначених умов.