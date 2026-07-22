З війська у "швидку": які посади пропонують бойовим медикам у цивільному житті

Головне: Нові можливості у цивільному житті: Бойові медики, які звільнилися зі служби, можуть працювати за фахом у цивільній системі екстреної медичної допомоги.

Бойові медики, які звільнилися зі служби, можуть працювати за фахом у цивільній системі екстреної медичної допомоги. Посада без навчання: Звільнені медики можуть одразу працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка у центрах ЕМД та медицини катастроф без попереднього додаткового навчання.

Звільнені медики можуть одразу працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка у центрах ЕМД та медицини катастроф без попереднього додаткового навчання. Вимоги для кандидатури: Необхідно мати свідоцтво про кваліфікацію "Бойовий медик" та досвід служби на посаді бойового медика взводу в ЗСУ чи інших військових формуваннях.

Необхідно мати свідоцтво про кваліфікацію "Бойовий медик" та досвід служби на посаді бойового медика взводу в ЗСУ чи інших військових формуваннях. Умови підтвердження: Протягом року після працевлаштування потрібно скласти кваліфікаційний іспит.

Протягом року після працевлаштування потрібно скласти кваліфікаційний іспит. Присвоєння класів: Медики з досвідом та поглибленою підготовкою з тактичної медицини можуть одразу претендувати на кваліфікацію екстреного медичного техніка I або II класу.

На яку роботу можуть претендувати бойові медики

У МОЗ повідомили, що після звільнення зі служби бойові медики можуть звернутися до будь-якого центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні й працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка.

У міністерстві наголосили, що інтеграція бойових медиків до цивільної системи охорони здоров'я є одним із пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров'я, визначених Планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік.

"Держава прагне, щоб кожен бойовий медик, який звернеться до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, мав можливість отримати роботу за набутою у війську професією", - зазначили в МОЗ.

Хто може скористатися цією можливістю

Працевлаштуватися без додаткового навчання на початковому етапі дозволяє професійний стандарт "Екстрений медичний технік", затверджений у вересні 2025 року.

Скористатися такою можливістю можуть люди, які:

мають свідоцтво про присвоєння професійної кваліфікації "Бойовий медик";

проходили військову службу на посаді бойового медика взводу у Збройних силах України або інших військових формуваннях.

Після працевлаштування вони вже під час роботи мають підтвердити свою професійну кваліфікацію.

Які вимоги потрібно виконати

У МОЗ пояснили, що екстрений медичний технік повинен протягом року скласти кваліфікаційний іспит на підтвердження професійної кваліфікації.

Якщо працівник ще не має посвідчення водія відповідної категорії, отримати його необхідно протягом двох років.

Водночас бойові медики, які пройшли поглиблену підготовку з тактичної догоспітальної допомоги та мають відповідний досвід служби, можуть одразу претендувати на присвоєння професійної кваліфікації екстреного медичного техніка І або ІІ класу.

У міністерстві наголосили, що досвід, отриманий бойовими медиками під час війни, є надзвичайно цінним для цивільної системи екстреної медичної допомоги, адже їхні знання та навички допоможуть посилити роботу бригад "екстренки" і покращити надання допомоги пацієнтам.

Детальнішу інформацію про працевлаштування можна отримати в центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у регіонах України.