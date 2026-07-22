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Из войска в "скорую": какие должности предлагают боевым медикам в гражданской жизни

19:23 22.07.2026 Ср
3 мин
На работу возьмут без экзаменов, но есть условия
aimg Татьяна Веремеева
Из войска в "скорую": какие должности предлагают боевым медикам в гражданской жизни Фото: Экстренная медицинская помощь (Getty Images)
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Боевые медики, завершившие военную службу, могут продолжить работу по специальности в гражданской жизни. Для этого они могут трудоустроиться в системе экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Главное:

  • Новые возможности в гражданской жизни: Боевые медики, которые уволились со службы, могут работать по специальности в гражданской системе экстренной медицинской помощи.
  • Должность без обучения: Уволенные медики могут сразу трудоустроиться на должность экстренной медицинской техники в центрах ЭМП и медицины катастроф без предварительного дополнительного обучения.
  • Требования для кандидатуры: Необходимо иметь свидетельство о квалификации "Боевой медик" и опыте службы в должности боевого медика взвода в ВСУ или других военных формированиях.
  • Условия подтверждения: В течение года после трудоустройства следует сдать квалификационный экзамен.
  • Присвоение классов: Медики с опытом и углубленной подготовкой тактической медицины могут сразу претендовать на квалификацию экстренного медицинского техника I или II класса.

На какую работу могут претендовать боевые медики

В Минздраве сообщили, что после увольнения со службы боевые медики могут обратиться в любой центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Украине и трудоустроиться на должность экстренной медицинской техники.

В министерстве подчеркнули, что интеграция боевых медиков в гражданскую систему здравоохранения является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения, определенных Планом приоритетных действий правительства на 2026 год.

"Государство стремится, чтобы каждый боевой медик, который обратится в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, имел возможность получить работу по приобретенной в армии профессии", - отметили в Минздраве.

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Кто может воспользоваться этой возможностью

Трудоустроиться без дополнительной учебы на начальном этапе позволяет профессиональный стандарт "Экстренный медицинский техник", утвержденный в сентябре 2025 года.

Воспользоваться такой возможностью могут люди, которые:

  • имеют свидетельство о присвоении профессиональной квалификации "Боевой медик";
  • проходили военную службу в должности боевого медика взвода в Вооруженных силах Украины или других военных формированиях.

После трудоустройства они уже во время работы должны подтвердить свою профессиональную квалификацию.

Какие требования нужно выполнить

В Минздраве пояснили, что экстренный медицинский техник должен в течение года сдать квалификационный экзамен в подтверждение профессиональной квалификации.

Если работник еще не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, получить его необходимо в течение двух лет.

В то же время боевые медики, прошедшие углубленную подготовку по тактической догоспитальной помощи и имеющие соответствующий опыт службы, могут сразу претендовать на присвоение профессиональной квалификации экстренной медицинской техники I или II класса.

В министерстве подчеркнули, что опыт, полученный боевыми медиками во время войны, чрезвычайно ценен для гражданской системы экстренной медицинской помощи, ведь их знания и навыки помогут усилить работу бригад "экстренки" и улучшить оказание помощи пациентам.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить в центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в регионах Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав запустил Единый портал вакансий в учреждениях здравоохранения, где медики могут найти актуальные предложения по всей Украине. Сейчас на платформе доступно более 9 тысяч вакансий, а наибольший спрос работодатели пользуются медсестерами, парамедиками и врачами первичного звена.

Также мы рассказывали, что Минздрав ввел ряд программ поддержки для молодых медиков. В частности, врачам-интернам гарантируют минимальную зарплату, а выпускники, которые трудоустроятся в общинах с дефицитом кадров, могут получить одноразовую выплату 200 тысяч гривен и служебное жилье в определенных условиях.

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