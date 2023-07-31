Войска РФ снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшая

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

Российская авиация нанесла удар по Казацкому.

"Враг в очередной раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, жила 80-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела женщина погибла под завалами собственного дома.

Обстрелы Херсона и области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области, россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя, в основном, артиллерию и управляемые авиабомбы.

В частности, сегодня оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека, еще 17 получили ранения.

29 июля из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.

А на следующий день оккупанты обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.

Кроме того, за минувшие сутки россияне нанесли 68 ударов по Херсонской области, в результате чего пять человек получили ранения.

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