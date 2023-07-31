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Россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

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Понедельник 31 июля 2023 07:58
Россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые Фото: россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки россияне нанесли 68 ударов по Херсонской области, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По самому Херсону было выпущено 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне", - отметил Прокудин.

Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.

Например, вчера, 29 июля, из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.

А на следующий день кафиры обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.

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Война России против Украины Херсонская область
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