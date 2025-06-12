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Зеленский заявил об успехах ВСУ в Сумской области: понемногу оттесняем оккупантов

Киев, Четверг 12 июня 2025 19:05
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Зеленский заявил об успехах ВСУ в Сумской области: понемногу оттесняем оккупантов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины держат оборону в Сумской области. Им даже удалось оттеснить оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, ему сегодня докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуации на фронте. В первую очередь доклад генерала коснулся Покровского направления, Курской операции и боев в приграничье Сумской области.

"Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", - отметил Зеленский.

Ситуация в Сумской области

Напомним, только 8 июня аналитики DeepState утверждали, что россияне расширили контроль территорий в приграничье Сумской области.

В частности, враг мог оккупировать село Локня, которое находится на севере от центра общины Юнаковки.

При этом глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что 8 июня оккупанты усилили обстрелы Сумской области. В результате их ударов были ранены мирные жители.

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