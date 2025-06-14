Зеленский о ситуации на Сумщине: враг остановлен, мы выравниваем позиции

Зеленский заявил, что на Сумском направлении украинские силы стабилизировали ситуацию, а на Харьковщине и Луганщине продолжаются бои без потери позиций.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Зеленский очертил оперативную обстановку на северо-восточных направлениях. По его словам, на Южно-Слободском направлении (Купянск, Харьков) потерь позиций за последнюю неделю не зафиксировано.

Что касается Северо-слободского направления, которое охватывает приграничные районы Сумщины, президент подчеркнул: враг остановлен. Самые ожесточенные бои идут вблизи Андреевки, Кондратовки, Алексеевки, Константиновки и Юнаковки.

"Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км", - подчеркнул глава государства.

По его словам, украинские войска сегодня восстановили контроль над Андреевкой.

На Луганском направлении угрозу, по словам президента, удалось локализовать, а на направлении Константиновки украинские силы продвигаются вдоль трассы.

"Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои. Днепровская область - тоже идут бои, продвижений на сегодня нет", - отметил он.

Что касается Днепропетровской области, Зеленский подтвердил, что бои продолжаются, но продвижение российских войск не зафиксировано.