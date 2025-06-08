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Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев

Сумская область, Воскресенье 08 июня 2025 09:02
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Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев Фото: в Сумской области продолжаются боевые действия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает обстреливать населенные пункты Сумской области. Также на приграничных территориях продолжаются бои.

Как выглядит карта боев в Сумской области - в материале РБК-Украина ниже.

По данным аналитиков DeepState, на карте области расширяется "красная" зона. Ее площадь составляет более 189 квадратных километров.

Аналитики сообщают, что российские войска село Локня, которое расположено и севере от центра общины Юнаковки.
Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев
Фото: карты боев DeepState на 8 июня (deepstatemap.live)

Что говорит ISW

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечаются, что, по геолокационным данным, российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки, на юг от Алексеевки, на восток от Яблоновки и на восток от Локни.

Как сообщают в ISW, российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вблизи Юнаковки.
Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев
Фото: карты боев ISW (understandingwar.org)

Ситуация в Сумской области

По данным ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты совершили более 80 обстрелов по 27 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применял КАБы, РСЗО и дроны.

В Глуховской и Николаевской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Из приграничных громад вчера эвакуировали 24 человека.

Напомним, в последнее время россияне усилили наступательные действия на границе Сумской области. РФ хочет создать так называемую "буферную зону".

В ГПСУ сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ накапливает войска возле Сумского направления. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.

На днях воины ССО уничтожили вражескую группу на Курском направлении, которые хотели прорваться в Сумскую область.

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