Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев

Россия продолжает обстреливать населенные пункты Сумской области. Также на приграничных территориях продолжаются бои.

Как выглядит карта боев в Сумской области - в материале РБК-Украина ниже.

По данным аналитиков DeepState, на карте области расширяется "красная" зона. Ее площадь составляет более 189 квадратных километров.

Аналитики сообщают, что российские войска село Локня, которое расположено и севере от центра общины Юнаковки.



Фото: карты боев DeepState на 8 июня (deepstatemap.live)

Что говорит ISW

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечаются, что, по геолокационным данным, российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Кондратовки, на юг от Алексеевки, на восток от Яблоновки и на восток от Локни.

Как сообщают в ISW, российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вблизи Юнаковки.



Фото: карты боев ISW (understandingwar.org)

Ситуация в Сумской области

По данным ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты совершили более 80 обстрелов по 27 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применял КАБы, РСЗО и дроны.

В Глуховской и Николаевской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Из приграничных громад вчера эвакуировали 24 человека.