Не только Покровский. На каких направлениях фронта увеличилось количество атак оккупантов
На фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Количество вражеских атак увеличилось не только на Покровском направлении, но и на Лиманском и Торецком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.
Ситуация на направлениях:
Харьковский. Произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
Купянский. За сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.
Лиманский. Враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.
Северский. Украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Выемки и Переездного.
Краматорский. Оккупанты атаковали 12 случае вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.
Торецкий. Враг при поддержке авиации совершил 19 атак неподалеку от Северного, Торецкого и Железного.
Покровский. Украинские защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Заветное. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Кураховский. Силы обороны отразили восемь атак в направлении Красногоровки.
Времевский. Противник совершил три атаки наших позиций недалеко от Угледара.
Приднепровский. Зафиксированы две попытки врага захватить позиции ВСУ без успеха.
На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.
Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 599 тысяч оккупантов. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1170 россиян.
Добавим, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. СБУ во время боевых действий удалось взять в плен более сотни российских солдат. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз
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