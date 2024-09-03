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В Запорожье в результате вечернего удара РФ есть погибшие и раненые, среди них дети

Запорожье, Вторник 03 сентября 2024 07:11
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В Запорожье в результате вечернего удара РФ есть погибшие и раненые, среди них дети Фото: стали известны последствия ракетного удара РФ по Запорожью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского удара по Запорожью, совершенного врагом вчера поздно вечером, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также есть двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Чиновник уточнил, что обстрел был совершен противником около 23:00 в понедельник, 2 сентября.

"К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.

"Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистики для ударов.

Ранее также сообщалось, что перед этим Запорожье подвергалось ракетному удару 27 августа. Тогда враг бил по городу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

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