РФ атаковала Каменский район: есть погибший и пострадавшие
11 сентября оккупанты атаковали Каменский район Днепропетровской области. Есть жертва и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Каменский район… Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", - написал глава ОВА.
Взрыв в Днепропетровской области
До этого, около 11:30, Лысак сообщил о взрыве в Каменском районе.
"Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - написал он.
Тревога в Украине
На данный момент в Украине тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской областях.
В Воздушных силах предупреждают про угрозу баллистического вооружения с юго-восточного направления. В частности, скоростные цели замечены в направлении Харькова, Запорожья и Полтавской области.
Тревога в Украине на 11:23 (t.me/alarmukraine)
Обстрелы Днепропетровской области
Оккупанты постоянно атакуют Днепропетровскую область.
Так, 6 сентября российские войска обстреляли Павлоград. По последним данным, 82 человека пострадали, один погиб. Известно, что РФ запустила на город баллистику, пять ракет, вероятно, "Искандер-М"/KN-23.
Кроме того, 5 сентября также РФ атаковала Днепропетровскую область дроном. Тогда был ранен спасатель, попавший под повторный обстрел вместе с коллегами.
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