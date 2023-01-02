Войска РФ запустили несколько волн "Шахедов" на Киев и область, - ОВА

Отмечается, враг целится в объекты критической инфраструктуры. Работает ПВО.

Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

По данным Киевской городской военной администрации, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 16 вражеских целей на Киевом.

Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.

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