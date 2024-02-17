В ВСУ назвали потери россиян в Авдеевке

Российские войска в ходе наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

"При взятии Авдеевки погибло 17 тысяч российских военнослужащих", - заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

По его словам, в общей сложности войска оккупантов в боях за Авдеевку Донецкой области потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.

Бои за Авдеевку

Российские войска начали наступление на Авдеевку в начале октября прошлого года. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

В феврале Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Ночью 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли наступать Россия дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.