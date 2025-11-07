Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (фото)

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и сообщение ГСЧС.

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики", - отметил Кипер.

По его словам, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил руководитель Одесской ОГА.

Что говорят в ГСЧС

"Повреждения получили здания и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", - заявили в ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.