Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (фото)

Пятница 07 ноября 2025 08:29
Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (фото) Фото: войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и сообщение ГСЧС.

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики", - отметил Кипер.

По его словам, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил руководитель Одесской ОГА.

Что говорят в ГСЧС

"Повреждения получили здания и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", - заявили в ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.

Удары РФ по украинской энергетике

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях.

Так, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.

В то же время в правительстве готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.

