Одесса частично без света после удара РФ: какие ограничения ввели

Российские войска ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками. После вражеского обстрела в городе зафиксированы проблемы со светом и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК и Одесского горсовета.

"В части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметили в ДТЭК.

Также из-за проблем со светом в городе отменен или изменен ряд маршрутов электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов.

Отмечается, что по городу сейчас курсируют такие маршруты: