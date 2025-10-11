ua en ru
Одесса частично без света после удара РФ: какие ограничения ввели

Суббота 11 октября 2025 09:00
Одесса частично без света после удара РФ: какие ограничения ввели Фото: Одесса частично без света после удара РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками. После вражеского обстрела в городе зафиксированы проблемы со светом и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК и Одесского горсовета.

"В части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметили в ДТЭК.

Также из-за проблем со светом в городе отменен или изменен ряд маршрутов электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов.

Отмечается, что по городу сейчас курсируют такие маршруты:

  • трамвайный маршрут №13, 27- по маршруту
  • трамвайный маршрут №7 -11 Ст.Люстдорфской дороги - Железнодорожный вокзал.
  • троллейбусный маршрут №12 - ул.Архитекторская -площадь Независимости,
  • троллейбусные маршруты №7, 10 в сторону Железнодорожного вокзала курсируют по ул.Сегедской.

Удар РФ по Украине в ночь на 11 октября

Российские войска ударными беспилотниками атаковали ряд северных, восточных и южных регионов.

Так, ночью Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.

В то же время в местные жители начали писать об исчезновении электроснабжения в разных районах Одессы, в частности, Слободки, Молдаванки, Приморского. Корреспондент РБК-Украина сообщил об отключении воды в Киевском районе города.

Кроме того, российские войска поздно вечером 10 октября атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрелов есть погибшие, возникло несколько пожаров.

