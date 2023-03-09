В Харькове не работают метро и электротранспорт после ночной атаки
В результате российских обстрелов энергоструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Также метро в городе работает как укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет.
"Вместо электротранспорта на маршруты выведены автобусы по схеме блэкаута", - говорится в сообщении.
Также не перевозит пассажиров метрополитен - подземка работает в режиме укрытия.
Как сообщалось, в ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.
Напомним, в результате массированного обстрела Украины в Харьковской области, а также еще в двух областях введены ограничения энергоснабжения. Целью РФ снова стали энергетические объекты.
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