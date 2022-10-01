Войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве

На место выехали аварийные службы.

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все детали потом", - говорится в сообщении.

Ранее утром в Одессе прогремели взрывы, в городе и области была объявлена тревога.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилой девятиэтажке в Николаеве.

Поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Николаев иранскими дронами-камикадзе. В городе и области зафиксировано попадание вражеских беспилотников в объекты инфраструктуры.

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