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Війська РФ вдарили по житловому будинку в Миколаєві

Фото: війська РФ вдарили по житловому будинку в Миколаєві (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вдарили по житловому будинку у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.

На місце виїхали аварійні служби.

"Потрапляння до житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Усі деталі потім", - йдеться у повідомленні.

Раніше вранці в Одесі пролунали вибухи, в місті та області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Миколаєві.

Пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Миколаїв іранськими дронами-камікадзе. У місті та області зафіксовано попадання ворожих безпілотників до об'єктів інфраструктури.

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Миколаїв