Войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище

"Утром седьмого октября россияне нанесли очередной удар по Новгород-Северскому. В результате попадания несколькими ударными дронами "Шахед" по гражданскому объекту, произошло возгорание, пожары", - отметил Сельвестров.

По его словам, попадание произошло по одному из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно. Как отмечается, предварительно обошлось без пострадавших.

Что говорят в ОВА

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, враг в Новгород-Северском районе ударными дронами атаковал элеватор, где хранилось зерно. В другом населенном пункте - попали в жилье. Спасатели оперативно ликвидировали пожары в результате попаданий.

Удар по энергетике

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Опять имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже запитывают потребителей. К счастью, пострадавших нет.