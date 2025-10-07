RU

Войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище

Фото: войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударными беспилотниками атаковали Черниговскую область. В результате обстрела возник пожар. Удар пришелся по зернохранилищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Facebook начальника Новогород-Северской РВА Александра Сельвестрова и Telegram "Черниговоблэнерго".

"Утром седьмого октября россияне нанесли очередной удар по Новгород-Северскому. В результате попадания несколькими ударными дронами "Шахед" по гражданскому объекту, произошло возгорание, пожары", - отметил Сельвестров.

По его словам, попадание произошло по одному из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно. Как отмечается, предварительно обошлось без пострадавших.

Что говорят в ОВА

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, враг в Новгород-Северском районе ударными дронами атаковал элеватор, где хранилось зерно. В другом населенном пункте - попали в жилье. Спасатели оперативно ликвидировали пожары в результате попаданий.

Удар по энергетике

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Опять имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже запитывают потребителей. К счастью, пострадавших нет.

 

Обстрелы Украины 7 октября

Вчера с вечера россияне также запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей. Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

По данным ВСУ, в целом россияне ночью применили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 152 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

